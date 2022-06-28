Мощный ураган унес более 60 домов в Чувашии

В Чувашии мощный ураган унес более 60 домов. Ураган сопровождался разрядами молний, поэтому впоследствии повалены сотни деревьев и возникли пожары. Жители Чувашии насчитали 16 возгораний. К тому же после урагана в нескольких селах выпал град.

Кадрами стихии поделились очевидцы. По их словам, многие дома разрушены полностью. Без света остались около шести тысяч семей.