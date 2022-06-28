Новости мира: число погибших при утечке токсичного газа в Иордании выросло до 13

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Число погибших при утечке токсичного газа в Иордании выросло до 13. Об этом заявили местные власти. Среди жертв и пострадавших есть иностранцы. Однако о россиянах ничего не сообщается.
Трагедия произошла в порту Акабы. Там при транспортировке опрокинулась цистерна, в которой находились 25 тонн ядовитого вещества. По последним данным, пострадали 260 человек. Половина доставлена в больницы в среднем и тяжелом состоянии. Причал в данный момент приводят в порядок специалисты. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери и не покидать дома. Работа пляжей и судоходство в районе аварии временно остановили.
Три человека погибли в аварии на железной дороге в американском штате Миссури. Поезд, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, столкнулся на переезде с грузовиком. В результате несколько вагонов опрокинулись. В составе находились 255 человек. Среди жертв – водитель грузовика и два пассажира. Не менее 50 человек получили различные травмы. Об этом сообщает местная служба скорой помощи.
В Эквадоре добыча нефти может быть остановлена. Логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях нарушена из-за массовых протестов. Объем добычи сократился больше, чем вдвое, и вовсе сойдет на нет, если беспорядки не утихнут. Из-за актов вандализма, захвата заводов и перекрытия дорог стало невозможно транспортировать сырье и дизельное топливо, необходимые для поддержания работы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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