На улице Правды фрагменты крыши рухнули на дорогу

Шквалистый ветер снес крышу пустующего здания на улице Правды. Листы железа, деревянные перекрытия, бетон – все посыпалось на тротуар и проезжую часть.

На улице не было прохожих, но сильно побило машины. Коммунальщики, по словам очевидцев, были на месте уже через несколько минут.

В городе устраняют все последствия "суперливня" с грозой и порывистым ветром. Трамваи входят в график, открывают подтопленные ранее станции метро, откачивают воду с проезжей части. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.