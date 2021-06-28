На МКАД произошла авария с участием двух автомобилей

На Московской кольцевой недалеко от съезда в Бутово разбились две машины. Видео с места аварии прислали телезрители. Судя по кадрам, автомобиль Hyundai догнал и ударил в заднюю часть Audi. На этом участке поток машин притормаживает, так как магистраль сужается до трех полос. Две другие заняты разбитыми машинами и эвакуатором. Затор растянулся по внутренней стороне МКАД от Варшавского шоссе.

В Одинцовском районе полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль ДПС. Машина принадлежит одной из элитных частей ГИБДД, она патрулирует так называемое Кремлевское кольцо. В Сети появилось видео угона. Случилось это у пересечения улиц Моховой и Воздвиженки. Пока полицейские проверяли автомобили, мужчина с рюкзаком подошел к незапертой служебной машине, сел за руль и уехал. В Москве объявили план "Перехват". Задержали угонщика на 22-м километре Минского шоссе. Им оказался 36-летний уроженец Калуги. Сейчас выясняют, зачем ему понадобился патрульный автомобиль.

Футболист Александр Кокорин утверждает, что не имеет никакого отношения к Lamborghini, который увезли на штрафстоянку. Машину остановили, потому что на ней не было номеров, а при осмотре в багажнике нашли целых шесть номерных знаков. Отмечалось, что у хозяина могут возникнуть большие проблемы, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы. Однако Кокорин утверждает, что продал Lamborghini еще два года назад и вся эта история его не касается.

На МКАД очевидцы сняли голую ногу в окне одного из автомобилей. Они обеспокоились, поскольку управлять машиной в таком положении небезопасно. Но оказалось, что машина с правым рулем, и конечность проветривал пассажир на переднем сидении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.