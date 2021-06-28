На МКАД произошла авария с участием двух автомобилей

06:15
На Московской кольцевой недалеко от съезда в Бутово разбились две машины. Видео с места аварии прислали телезрители. Судя по кадрам, автомобиль Hyundai догнал и ударил в заднюю часть Audi. На этом участке поток машин притормаживает, так как магистраль сужается до трех полос. Две другие заняты разбитыми машинами и эвакуатором. Затор растянулся по внутренней стороне МКАД от Варшавского шоссе.
В Одинцовском районе полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль ДПС. Машина принадлежит одной из элитных частей ГИБДД, она патрулирует так называемое Кремлевское кольцо. В Сети появилось видео угона. Случилось это у пересечения улиц Моховой и Воздвиженки. Пока полицейские проверяли автомобили, мужчина с рюкзаком подошел к незапертой служебной машине, сел за руль и уехал. В Москве объявили план "Перехват". Задержали угонщика на 22-м километре Минского шоссе. Им оказался 36-летний уроженец Калуги. Сейчас выясняют, зачем ему понадобился патрульный автомобиль.
Футболист Александр Кокорин утверждает, что не имеет никакого отношения к Lamborghini, который увезли на штрафстоянку. Машину остановили, потому что на ней не было номеров, а при осмотре в багажнике нашли целых шесть номерных знаков. Отмечалось, что у хозяина могут возникнуть большие проблемы, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы. Однако Кокорин утверждает, что продал Lamborghini еще два года назад и вся эта история его не касается.
На МКАД очевидцы сняли голую ногу в окне одного из автомобилей. Они обеспокоились, поскольку управлять машиной в таком положении небезопасно. Но оказалось, что машина с правым рулем, и конечность проветривал пассажир на переднем сидении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: