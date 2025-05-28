Таблетки, подброшенные в вольеры Московского зоопарка, могли содержать валерьянку

В Московском зоопарке посетитель попытался подбросить неизвестные таблетки животным. По предварительным данным, в препаратах содержалась валерьянка. В МВД уточнили, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Животные находятся под наблюдением специалистов. По информации зоопарка, их состояние стабильное, признаков отравления не зафиксировано. Ветеринары продолжают следить за самочувствием обитателей вольеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.