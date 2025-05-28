Новости регионов: полицейские пытались догнать самокатчика на автомобиле в Магнитогорске

На улицах Магнитогорска развернулась погоня. Полицейские на автомобиле пытались догнать самокатчика. Водитель самоката ловко маневрировал, на машине его поймать не удалось. Тогда один из инспекторов вышел и попытался догнать его бегом. Однако нарушитель сбежал.

В Байкальске возбудили уголовное дело по факту покупки спиртного подростками, сообщили в Следственном комитете. Ранее в городе произошла трагедия. В ночь на 28 мая молодые люди отмечали день рождения на даче и употребляли спиртные напитки. Один из них напал на других подростков с ножом. Четверо получили смертельные ранения, еще четверо в больнице. После нападения виновный поджег дачу и погиб в пожаре. В Байкальске объявили трехдневный траур.

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