Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

Новости регионов: трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

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В Байкальске объявили трехдневный траур после трагедии, в которой погибли 4 подростка. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский. В ночь на 28 мая группа подростков отмечала день рождения на даче. Один из них напал на других с ножом. Он нанес смертельные ранения четверым, еще четыре подростка госпитализированы. После нападения ребенок поджег дачу и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.

В Бурятии лесной пожар подошел к населенному пункту. Власти эвакуировали более 90 человек, среди них – 33 ребенка, сообщил губернатор региона Алексей Цыденов. В настоящее время жители находятся в пунктах временного размещения. По последним данным, в Бурятии зафиксировали более 40 лесных пожаров. Общая площадь превышает 80 тысяч гектаров. Тушение осложнено сухой и ветреной погодой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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