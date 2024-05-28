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28 мая, 21:30

Происшествия

Новости регионов: пожар в Свердловской области уничтожил 10 жилых домов

Новости регионов: пожар в Свердловской области уничтожил 10 жилых домов

Новости регионов: десять домов сгорели в Свердловской области

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Пожар в Свердловской области уничтожил 10 жилых домов. В деревне Березовке проживают около 700 человек. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. Пламя распространилось быстро из-за шквалистого ветра.

Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы. Воздушная гавань возобновила работу после длительного перерыва, она была закрыта с февраля 2022 года. Время в пути из столицы составило 3 часа.

Центр Челябинска погрузился в облака пыли после того, как снесли скандальный долгострой. Демонтаж проводили поэтапно, начиная с марта. Возводить высотку начали в 2008 году, но уже через год стройка встала и застройщика признали банкротом.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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