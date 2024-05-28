28 мая, 19:30Происшествия
Новости регионов: десять домов сгорели в Свердловской области
Десять домов сгорели в сильном пожаре в свердловской деревне, где проживает около 700 человек. В данный момент спасатели продолжают бороться с огнем. Как сообщили в МЧС, пожарным помогают сотрудники полиции. По предварительной информации, никто не пострадал.
Тем временем аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы. Время в пути из столицы составило три часа. Самолет торжественно встретили водной аркой. Обратно в Москву лайнер вылетел с полной загрузкой.
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