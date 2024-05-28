28 мая, 13:30Происшествия
Новости регионов: пожар вспыхнул в хлебном киоске в Туле
В Туле произошел пожар в хлебном киоске. Точка находится рядом с жилой пятиэтажкой. На место оперативно прибыли пожарные, в настоящее время специалисты тушат возгорание.
Плавучий дом, созданный в Муроме, испытали на Оке. Среди пассажиров был в том числе зампред комитета Госдумы по туризму Николай Валуев. В будущем пилотный образец отправится на Петербургский международный экономический форум.
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