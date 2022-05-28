Яхта стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов загорелась в Англии. Судно пришвартовано в гавани Девона. На его борту находится 8 000 литров топлива.

По сообщениям очевидцев, пожар длится уже несколько часов. Видно, что огонь охватил яхту целиком, клубы черного дыма относит в сторону домов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.