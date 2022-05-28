Стихийный фонтан забил на улице Удальцова в Москве. Там прорвало пожарный гидрант.

В итоге серьезно затопило проезжую часть. Автомобилистам пришлось сильно сбавить скорость, чтобы преодолеть огромные лужи. Сейчас неполадка устранена. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.