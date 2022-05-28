Четыре машины столкнулись на Вяземской улице в Москве

Серьезная авария произошла на западе Москвы. На Вяземской улице около дома номер 10 столкнулись 4 автомобиля. Среди них – большегруз с фурой.

Машинам приходится объезжать по одной из полос. Из-за этого в районе сейчас затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.