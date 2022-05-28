ДТП с "ГАЗелью" произошло на Ижорской улице Москвы

На Ижорской улице в "ГАЗель" врезался легковой автомобиль. Авария произошла накануне около полуночи.

От удара грузовик завалился на бок, а у легковой машины смяло полкузова. Ее водителя с многочисленными травмами увезли в больницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.