Гаражи и строительный мусор загорелись в районе Дмитровского шоссе

Гаражи и строительный мусор утром 28 мая горели в районе Дмитровского шоссе недалеко от жилого комплекса "Селигер сити". Кадры прислали телезрители.

На них видно, как над землей поднимается огромный столб черного дыма, который было видно даже с очень большого расстояния. В настоящий момент пожар ликвидирован. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.