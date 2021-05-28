Новости России: двух дебоширов сняли с рейса Владивосток – Москва

Двух дебоширов сняли с рейса Владивосток – Москва. Они пронесли на борт спиртное и начали его распивать. Покидать самолет мужчины отказались, и полицейским пришлось их вывести. По пути в дежурную часть один из хулиганов ударил полицейского. Теперь ему грозит уголовное разбирательство.

Всю ночь тушили пожар в Саратовской области. В районе села Куриловка вспыхнул газопровод. На одном из участков во время диагностики произошла разгерметизация. Газ загорелся. Из-за аварии три человека пострадали. Один из них доставлен в местную больницу с ожогами. Сейчас возгорание уже потушили. Газоснабжение в результате происшествия нарушено не было.