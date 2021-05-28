Новости России: Ульяновскую область атаковали таежные мошки

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Ульяновскую область атаковали таежные мошки. Они нападают утром и вечером. От болезненных укусов насекомых погибли уже 10 коров. 12 жителей обратились ко врачам, а одну женщину искусали настолько, что ее пришлось госпитализировать. По мнению экспертов, виноваты в нашествии сами люди. К нему могла привести неправильная работа с землей после вырубки леса. Местность заболачивается и насекомые начинают размножаться. Власти региона пока не знают, как помочь жителям. Врачи советуют людям носить закрытую одежду и поменьше бывать на улице.
Мэр города Серова написал заявление в полицию на блогера, раскритиковавшего в комментариях работу городской администрации по уборке снега. При этом недовольный горожанин совершенно не стеснялся в выражениях, чем вывел градоначальника из себя. При этом осталось непонятно, почему проблема с уборкой снега всплыла сейчас, когда на Урале стоит аномальная жара.
Поющие мосты появились в Санкт-Петербурге. В честь Дня города там прошло музыкальное шоу. Дворцовый мост развели под "Гимн Великому городу" из балета "Медный всадник". На пролетах моста появилась лазерная проекция с главными достопримечательностями и фигурами Федора Достоевского, Александра Невского, Андрея Сахарова. Они все юбиляры в этом году. Организаторы праздника сказали, что планируют показывать такие представления в памятные для города даты.
Чиновников из Читы могут приговорить к одному году исправительных работ. Сотрудники администрации уже долгое время не могут расселить жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии – он так сильно накренился, что местные уже прозвали это здание "падающим домом". В нем живут 148 человек. По словам специалистов, они по сути каждый день рискуют собственными жизнями. Теперь ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.
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