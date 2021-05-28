В казанской школе не было должной охраны после отказа родителей платить за нее

После стрельбы в казанской школе стали задаваться вопросом: куда смотрела охрана. Как выяснилось, ее и не было. Содержать охрану не на что – родители отказались за нее платить.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.