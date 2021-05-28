В Грозном матч "Ахмата" и "Локомотива" закончился дракой

В Грозном матч молодежных команд по футболу закончился дракой. Местный "Ахмат" встретился с московским "Локомотивом".

Хозяева стадиона проигрывали 1:5, одного из игроков возмутила желтая карточка. Он не стал сдерживать эмоций: бросился на судью и обозвал его. Завязалась драка.

Гнев тут же вспыхнул и на трибунах: болельщики команд пошли стенка на стенку. Без травм не обошлось. Двум игрокам "Локомотива" понадобилась помощь врачей. Теперь искать виновных в потасовке будет Российский футбольный союз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.