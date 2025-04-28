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28 апреля, 19:15

Происшествия

Пожар в дореволюционном здании на Покровке ликвидирован

Пожар в дореволюционном здании на Покровке ликвидирован

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Пожар в дореволюционном здании на Покровке полностью ликвидировали. Огонь вспыхнул на втором этаже дома, который является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь составила 100 квадратных метров, сведений о пострадавших нет.

На месте работали около 60 человек и 12 единиц техники МЧС. Огонь распространился на деревянные перекрытия и крышу. Движение автотранспорта и трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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