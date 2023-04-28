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28 апреля, 22:30

Происшествия

Число погибших после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9

Число погибших после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9

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Число погибших в результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ возросло до девяти. Среди них есть ребенок, сообщили в ДНР. А число раненых увеличилось до 19 человек.

Один из снарядов ВСУ попал в автобус, от которого остался только металлический каркас. В жилых домах пробиты крыши. Еще одна ракета ударила по больнице. По данным Минздрава, пациенты не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлександра БрильАлена Касаткина
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