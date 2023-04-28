В Курганской области потушили 14 из 25 возгораний за сутки

В Курганской области за сутки потушили 14 из 25 возгораний. Пожарная обстановка остается сложной, но контролируемой, сообщили в МЧС.

На данный момент угрозы населенным пунктам нет, но в Кургане действует режим ЧС. Накануне огонь в регионе уничтожил 20 жилых домов и 20 построек. Один человек погиб – это пожилая женщина, которую эвакуировали, но она самостоятельно вернулась в горящий дом за документами.

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