Число жертв после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9

Число погибших в результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ возросло до девяти. Среди них есть ребенок, сообщили в ДНР. А число раненых увеличилось до 19 человек.

Один из снарядов ВСУ попал в автобус, от которого остался только металлический каркас. В жилых домах пробиты крыши. Еще одна ракета ударила по больнице. По данным Минздрава, пациенты не пострадали.

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