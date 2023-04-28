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Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Электрические речные трамвайчики планируют запустить в Москве в сентябре 2023 года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Следствие просит суд запретить блогеру Елене Блиновской пользоваться интернетом и другими средствами связи. Об этом сообщили в прокуратуре.

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