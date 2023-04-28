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Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку

Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку

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По предварительным данным, в Донецке погибли семь человек при попадании снаряда в маршрутное такси. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ВСУ днем 28 апреля устроили массированный обстрел города. В течение нескольких часов они четыре раза обстреляли районы Донецка. Всего было выпущено 32 ракеты.

В итоге один из снарядов попал в автобус, другой ударил по больнице. Пострадал республиканский травматологический центр. Кроме того, в городе горят автомобили, в жилых домах пробиты крыши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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