Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку

По предварительным данным, в Донецке погибли семь человек при попадании снаряда в маршрутное такси. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ВСУ днем 28 апреля устроили массированный обстрел города. В течение нескольких часов они четыре раза обстреляли районы Донецка. Всего было выпущено 32 ракеты.

В итоге один из снарядов попал в автобус, другой ударил по больнице. Пострадал республиканский травматологический центр. Кроме того, в городе горят автомобили, в жилых домах пробиты крыши.

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