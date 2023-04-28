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Происшествия

Новости регионов: свадебный кортеж проехал по Иркутску со стрельбой из пистолета

Новости регионов: свадебный кортеж проехал по Иркутску со стрельбой из пистолета

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Не только гудками клаксонов, но и стрельбой отметили проезд свадебного кортежа в Иркутске. Эти кадры увидели полицейские. Владельца пистолета нашли быстро. Он во всем признался, оружие сдал.

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" перевернулась "Газель". Как говорят очевидцы, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль. Фургон опрокинулся. Ящики с товаром – овощами и фруктами – рассыпались по проезжей части.

Ретро-поезд "Победа" встречали в Краснодаре. Состав реконструирует тот, что курсировал по железным дорогам в 40-е годы. Внутри есть теплушки, паровая машина и даже вагон-душ. Локомотив также старинный, образца прошлого века, с настоящим паром и громким гудком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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