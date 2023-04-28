Новости мира: ливни привели к паводку в пустыне в Саудовской Аравии

Сильные ливни в Саудовской Аравии привели к паводку в пустыне. Мощные потоки воды смывают все на своем пути в городах провинции Эль-Джауф.



В Стамбуле произошел пожар в 11-этажном здании. Спасатели эвакуировали людей. Пострадавших нет.



Другой крупный пожар случился на западе Турции – в городе Измире. Там загорелся восьмиэтажный дом в элитном жилом комплексе. Спасатели эвакуировали всех жильцов. На место происшествия кроме пожарных прибыли 20 машин скорой помощи. Пока известно о семи пострадавших.

Во Франции противники пенсионной реформы пошли на штурм замка Шато-де-Жу, куда должен был прибыть президент Эммануэль Макрон. Демонстранты прорвали несколько кругов оцепления, но встретится с главой государства лицом к лицу так и не смогли.

Дональд Трамп на своем предвыборном митинге высмеял своего главного оппонента Джо Байдена. По словам бывшего президента США, нынешний глава государства сам не понял, как принял решение баллотироваться на второй срок.

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