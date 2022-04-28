Режим ЧС ввели в Курганской области

Курганская область охвачена пожарами. Там ввели режим ЧС, сообщается о первом погибшем.

Людей эвакуируют сразу из нескольких населенных пунктов. В огне – поселки Просвет, Новый Просвет, Чистопрудный, Чернавское, Малиновка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.