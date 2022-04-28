СК РФ даст правовую оценку факту обстрела со стороны Украины гуманитарной колонны.

Кабмин РФ утвердил правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций.

Роспотребнадзор примет дополнительные меры для профилактики распространения холеры в России.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.