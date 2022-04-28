Семь автомобилей сгорели в результате пожара на юге Москвы. ЧП произошло на парковке на Кустанайской улице.

В настоящее время спасатели уже справились с огнем. Причины произошедшего выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.