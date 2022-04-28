Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность

Оставшиеся ранее под землей на шахте имени Челюскинцев горняки подняты на поверхность, заявили в Минэнерго ДНР.

Уровень радиации из-за земляных работ около ЧАЭС не превысил допустимые значения, сообщили в МАГАТЭ.

Турция рассчитывает, что на Украине в ближайшее время установится мир. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

