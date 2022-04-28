СК РФ возбудил новое уголовное дело из-за обстрелов со стороны ВСУ

Следственный комитет России завел новое уголовное дело в связи с обстрелами со стороны ВСУ гражданских объектов в Попасной, Рубежном, Первомайске и других населенных пунктах в ЛНР.

Кроме того, СК займется расследованием ночного ракетного удара по центру Херсона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.