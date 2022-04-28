Грузовик перекрыл съезд с ТТК на шоссе Энтузиастов из-за поломки

Грузовик перекрыл съезд с Третьего кольца на шоссе Энтузиастов. На кадрах с места событий видно, что у большегруза отвалилось колесо.

Он перегородил дорогу для всего потока транспорта. Оперативные службы прибыли на место. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.