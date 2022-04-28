Причиной пожара на парковке на юге Москвы мог стать поджог

Причинами пожара на парковке на юге Москвы могли стать поджог или короткое замыкание электрооборудования, сообщил источник.

Пожар произошел ночью 28 апреля возле дома № 9 на улице Кустанайской. В результате ЧП сгорели 10 автомобилей. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

