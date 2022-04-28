ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе

В Симферополе предотвратили теракт. Об этом сообщили в ФСБ.

Задержать удалось бывшего морпеха Украины, который готовил взрыв и поджог в торгово-развлекательном центре Крыма.

По данным оперативников, мужчина действовал по указанию украинских националистов. При обыске у него нашли самодельное устройство с поражающими элементами внутри, а также компоненты для его изготовления, запрещенную литературу и переписки, которые подтверждают планирование теракта. Заведено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.