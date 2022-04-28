Названы возможные причины пожара на парковке на юге Москвы

Во дворе на юге Москвы сгорели 10 машин. Причиной мог стать поджог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Также рассматривают версию о коротком замыкании в электрооборудовании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

