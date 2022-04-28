Специалисты выясняют причины пожара в строящемся здании на западе Москвы

На западе Москвы выясняют причины пожара в строящемся здании. Там, по данным префектуры, горела крыша на Кременчугской улице. Пожарные расчеты уже все потушили.

В МЧС сообщили, что огонь распространился на 40 квадратных метров. Благодаря быстрой работе спасателей пламя не успело проникнуть внутрь здания. Пострадавших нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

