Во Владимирской области арестовали сторонника проукраинской националистической идеологии, причастного к призывам к терроризму.

Установлено, что фигурант в феврале разместил в телеграм на одном из открытых каналов текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских войсковых частей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

