Пожар в здании на Кременчугской улице потушен

Утром 28 апреля на Кременчугской улице загорелась крыша. Огонь распространился на 40 квадратных метров.

Очевидцы рассказали, что все вокруг было окутано черным дымом, а запах гари чувствовался за несколько километров. Как сообщили в МЧС, около 9 утра пожар был потушен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.