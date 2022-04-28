Авария произошла на Новочеремушкинской улице в Москве

На юго-западе столицы перевернулась машина каршеринга. Авария произошла на Новочеремушкинской улице в районе дома № 49. На место ДТП уже приехала скорая помощь.

Автомобиль лежит на крыше прямо посреди дороги и мешает проезду других машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.