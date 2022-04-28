Крыша строящего медцентра загорелась на западе столицы

Крыша пятиэтажного здания загорелась на западе Москвы на Кременчугской улице. По словам очевидцев, это здание строящегося медцентра.

Все вокруг окутало черным дымом, а запах гари чувствуется за несколько километров. На место уже приехали три пожарные машины. На крыше есть люди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

