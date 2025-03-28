Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 12:30

Происшествия

ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве

ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве

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ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве. Предположительно, это могло быть МФЦ.

Ведомство опубликовало видео задержания мужчины, который планировал совершить этот теракт по заданию украинских спецслужб. У него изъято взрывное устройство массой 5 килограммов с таймером. Также у задержанного нашли смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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