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28 марта, 10:15

Происшествия

В Симферополе проходит прощание с погибшим военкором Александром Федорчаком

В Симферополе проходит прощание с погибшим военкором Александром Федорчаком

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В Симферополе прощаются с погибшим военкором Александром Федорчаком. Церемония развернулась у здания телерадиокомпании "Крым". Проститься с журналистом пришли родственники, друзья и коллеги.

Федорчак погиб 24 марта под Луганском, когда ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гражданской машине в поселке Михайловка. В результате атаки погибли также оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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