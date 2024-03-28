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28 марта, 23:15

Происшествия

В больницах Москвы и Подмосковья лечатся 77 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В больницах Москвы и Подмосковья лечатся 77 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что врачи больниц Москвы и Московской области продолжают оказывать медицинскую помощь 77 пострадавшим в результате теракта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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