28 марта, 23:15Происшествия
В больницах Москвы и Подмосковья лечатся 77 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
Трое пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" остаются в крайне тяжелом состоянии – это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетанием огнестрельных ранений и ожогов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что врачи больниц Москвы и Московской области продолжают оказывать медицинскую помощь 77 пострадавшим в результате теракта.
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