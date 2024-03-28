Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что столичные власти утвердили первые в 2024 году 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса. Общий размер финансовой поддержки составляет свыше 133 миллионов рублей.

Потепление в столице продолжится, в предстоящие выходные, 30–31 марта, ожидается до плюс 16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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