28 марта, 18:15Происшествия
Получены доказательства связи террористов с украинскими националистами – СК РФ
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсуждался ход расследования дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным ведомства, получены доказательства связи террористов с украинскими националистами.
Кроме того, первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий преступников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.