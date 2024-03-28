Получены доказательства связи террористов с украинскими националистами – СК РФ

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсуждался ход расследования дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным ведомства, получены доказательства связи террористов с украинскими националистами.

Кроме того, первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий преступников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.