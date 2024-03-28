Агаларов назвал решение по восстановлению "Крокус Сити Холла" преждевременным

Конкретных планов по восстановлению "Крокус Сити Холла" пока нет, и принимать какие-либо решения пока преждевременно, заявил сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Агаларов также отметил, что руководство компании будет ориентироваться на мнение Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и жителей региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.