Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", выписали из больниц. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Станция метро "Корниловская" Троицкой линии готова на 70%, сообщил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект поможет московским врачам определить патологии шейного отдела позвоночника. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.