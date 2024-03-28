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28 марта, 13:00

Происшествия

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

Новости часа: террористов из "Крокус Сити Холла" вычислили по видеозаписям

Строительная готовность ФОК "Акварис" составила почти 55%

Сын владельца Crocus Group рассказал, от чего зависит восстановление "Крокус Сити Холла"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", выписали из больниц. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Станция метро "Корниловская" Троицкой линии готова на 70%, сообщил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект поможет московским врачам определить патологии шейного отдела позвоночника. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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