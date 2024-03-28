Сын владельца Crocus Group рассказал, от чего зависит восстановление "Крокус Сити Холла"

Пока нет окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холла", сообщил сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов в четверг, 28 марта. Он отметил, что в этом случае будут ориентироваться на мнение Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 28 марта, общее число погибших составляет 143 человека, еще 360 пострадали.