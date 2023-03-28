Полиция Нэшвилла показала момент нейтрализации напавшего на школу стрелка

Полиция Нэшвилла показала момент нейтрализации стрелка-трансгендера, напавшего на христианскую школу.

Сообщается, что 28-летняя женщина, вооруженная двумя автоматическими винтовками и пистолетом, застрелила трех девятилетних детей и трех взрослых сотрудников школы. По словам правоохранителей, преступница, которую идентифицировали как трансгендерную женщину, когда-то училась в этой школе.

Сейчас специалисты выясняют, что могло стать мотивом преступления. После случившегося президент США Джо Байден призвал Конгресс принять запрет на штурмовое оружие.

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